1 Maggio: Vizza (Uil Milano Lombardia), vogliamo istituzione di omicidio sul lavoro e patente a punti per imprenditori

- L'istituzione di omicidio sul lavoro, ma anche una patente a punti per gli imprenditori. Sono alcune delle richieste che il Segretario Generale UIL Milano Lombardia, Enrico Vizza ha rivolto da palco di piazza della Scala dove CGIL, CISL e UIL Milano hanno celebrato la festa dei lavoratori "Chiediamo che venga istituito il reato di omicidio sul lavoro", ha spiegato, affermando che "serve una Procura Nazionale del Lavoro che si ocupi di lavoro, salute, sicurezza, regolarità e legalità. citando i dati Inail che nella sola Lombardia danno numeri sconvolgenti con 28.087 infortuni di cui 34 con esito mortale. Riferendosi all'elenco di richieste che i sindacati hanno fatto e continuano a fare alle istituzioni, comunali, lombarde e nazionali Vizza rho ricordato che i sindacati chiedono "miglioramenti e incisività degli interventi, ma veniamo inascoltati salvo poi vedere i nostri politici contriti e sconvolti ad ogni morto. Vogliamo che si faccia formazione svolta sul luogo di lavoro analizzando i rischi, chiediamo un inasprimento delle sanzioni nei confronti di quelle aziende che non si trovano in regola, pretendiamo la Patente a punti per datori di lavoro, la formazione on the job per lavoratori per le attività pericolose finanziata dalla Regione, richiediamo l'assunzione di più ispettori che invece lo stato taglia". "Si deve attivare una lotta vera alla criminalità che si infiltra - ha proseguito - vanno costruiti tavoli di monitoraggio periodici con le stazioni appaltanti anche pubbliche, come già fatto in passato e che alcuni Comuni, Milano compreso, sembrano aver dimenticato. Inoltre chiediamo l'applicazione dei Protocolli della Prefettura di Milano, che ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità su sicurezza e legalità rispetto altri Enti". Rivolgendosi al sindaco Sala, Vizza ha chiesto di "conoscere l'entità dei progetti di Pnrr e Olimpiadi Milano Cortina prima di contare ancora morti, infortuni e infiltrazioni". (Rem)