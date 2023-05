Primo maggio: Tajani, Consiglio dei ministri per misure a sostegno dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Consiglio dei ministri per approvare misure a sostegno dei lavoratori”: lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della festa del primo maggio. “Riduciamo i costi in busta paga per aiutare famiglie e imprese. Abbassiamo il costo del lavoro per aumentare l'occupazione. Più risorse per garantire la sicurezza dei lavoratori, anche per le nostre ambasciate nel mondo”, si legge in un messaggio del ministro su Twitter. (Res)