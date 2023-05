Siria: ministri arabi discutono in Giordania una "soluzione politica" al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta quest’oggi in Giordania una riunione per discutere del ritorno della Siria nella Lega araba e una proposta di Amman per trovare una "soluzione politica" al conflitto siriano. I colloqui, ai quali hanno partecipato i ministri degli Esteri di Giordania, Siria, Arabia Saudita, Iraq ed Egitto, sono iniziati con un incontro tra il capo della diplomazia giordana, Ayman Safadi, e il collega siriano Faisal Mekdad, seguito da un incontro di tutti i ministri. Lo riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. L’incontro giunge nel contesto della fine del decennale isolamento regionale della Siria, guidata dal presidente Bashar al Assad, iniziato dopo lo scoppio della guerra nel 2011. La chiave di volta sembra essere l'accordo annunciato da Riad e Teheran il 10 marzo scorso con la mediazione di Pechino, che segue ad anni di tensioni che si sono riversate in tutto il Medio Oriente, dalla Siria all’Iraq al Libano e anche in Yemen. (segue) (Res)