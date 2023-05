Decreto lavoro: Damiani (FI), governo taglia cuneo mentre Pd vuole patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il governo vara oggi il decreto legge sul lavoro che "aumenterà di altri 4 punti il taglio del cuneo fiscale da luglio, portando quindi lo sconto a ben 7 punti per le retribuzioni fino a 25 mila euro e a 6 per quelle fino a 35 mila, pari a circa 80-100 euro mensili, la segretaria Schlein protesta perché a suo dire il centrodestra 'tartassa il lavoro'". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. "E quale soluzione propone? 'Ca va sans dire', un'imposta sulle rendite, una patrimoniale. Ecco il Pd che getta la maschera e si rivela per quel che è: un partito ormai appiattito su rivendicazioni ideologiche ed estremiste. È evidente che per i moderati non c'è più spazio nel centrosinistra. Forza Italia continua invece a portare avanti il suo programma per una crescita reale e solida, con il sostegno alle imprese e favorendo i consumi delle famiglie", conclude.(Rin)