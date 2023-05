Primo maggio: Fontana, garantire sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della celebrazione del Primo maggio “desidero sottolineare l'importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori investendo sulla formazione e sulla prevenzione. Ciò rappresenta un dovere imprescindibile da parte delle istituzioni”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che aggiunge: “Occorre far sì che il lavoro, sul cui valore assoluto la Repubblica italiana si fonda, rappresenti uno strumento di piena realizzazione personale e di volano per la coesione sociale”. (Rin)