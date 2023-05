Russia: governatore regione di San Pietroburgo denuncia esplosione di un traliccio dell’elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un traliccio della rete di trasmissione dell’elettricità è esploso nella regione russa di San Pietroburgo. Lo ha dichiarato attraverso Telegram il governatore regionale, Aleksandr Drozdenko. Il traliccio è saltato in aria “nella località di Susanino, nel distretto di Gatchina”, e il Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha aperto un’indagine sull’accaduto per sabotaggio e traffico illegale di esplosivi. Drozdenko ha aggiunto che un “oggetto non identificato, che si presume un ordigno, è stato individuato nei pressi di un secondo traliccio”. “La fornitura di energia elettrica non è stata interrotta”, ha spiegato il governatore. (Rum)