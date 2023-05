Decreto lavoro: Bonini (Cgil Milano), una trappola che non dà risposte e il cambiamento che auspichiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del lavoro che presenta il governo "è una trappola in cui non cadere, propaganda che non dà risposte e il cambiamento che auspichiamo". Lo ha detto Massimo Bonini segretario generale della Cgil Milano dal palco di piazza della Scala dove CGIL, CISL e UIL Milano hanno celebrato la festa dei lavoratori. "A noi - ha sottolineato - non interessa se il decreto viene presentato l'1 maggio, possono presentarlo anche a Natale, il problema è che è propaganda non dà risposte alle problematiche dei lavoratori". "Il taglio del cuneo fiscale - ha ricordato - vale fino alla fine dell'anno, questo Paese ha il problema di reperire risorse, così come lo ha il governo che ha fatto tante promesse. Quelle risorse le si vadano a cercare in una riforma fiscale che sia davvero distributiva, anche qui una disuguaglianza inaccettabile, non è possibile che le tasse sul lavoro dipendente siano più alte che sulle rendite,questo è un male da aggredire, e queste risposte nel decreto non ci sono anzi è il contrario". Bonini ha poi concluso evidenziando che "i problemi della precarietà, con questo decreto, rimarranno tutti intatti perché dare alle imprese la possibilità di liberalizzare un contratto a termine in un rapporto individuale con i lavoratori non aiuterà il cambiamento che auspichiamo". (Rem)