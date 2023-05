Tunisia: rilasciato esponente del Partito dei lavoratori arrestato per dichiarazioni "contro lo Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naceur Ben Romdhane, membro del comitato centrale del Partito dei lavoratori, è stato rilasciato ieri, alle ore 23:00, dopo essere stato ascoltato presso la stazione di polizia della città di Riyadh, a Sousse. Naceur Bel Romdhane era stato arrestato due ore prima dagli agenti di polizia per aver diffuso un comunicato del suo partito in occasione della celebrazione della Festa dei lavoratori. In una dichiarazione, la formazione politica di sinistra ha condannato quello che ha definito un "grave attacco alla libertà di espressione" e un "mancato rispetto delle procedure legali" con il pretesto che "il comunicato era ostile allo Stato". (Res)