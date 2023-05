Decreto lavoro: Gasparri (FI), sosteniamo con convinzione iniziativa governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Forza Italia sostiene con convinzione l'iniziativa del governo. Provvedimenti per il lavoro, per creare occupazione, farlo il 1º maggio come gesto di impegno che dà un significato alla festa del lavoro. Non servono solo balli e concerti, servono atti concreti ed è quello che Forza Italia e il governo stanno facendo". Lo afferma il vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, al "Gr Rai". (Rin)