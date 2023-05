Paraguay: il nuovo presidente è un economista, 44 anni e padre a soli 17 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1978 da madre argentina e padre paraguaiano, Pena è divenuto padre di un maschio a soli 17 anni, e di una femmina appena un anno dopo, entrambi avuti con l'attuale moglie, Leticia Ocampo. Laurea in Economia all'Univeristà cattolica di Assunzione a 23 anni, a 25 ha ottenuto un master di Amministrazione pubblica dell'Università di Columbia, negli Stati Uniti. Nel 2009 viene chiamato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per assumere l'incarico di economista per i Paesi dell'Africa. Nel 2012 viene eletto membro del direttivo della Banca centrale del Paraguay (Bcp) e nel 2015, due anni in anticipo sulla scadenza del mandato, viene chiamato da Cartes per assumere il ministero dell'Economia. L'allora presidente voleva però solo ministri del Partido colorado e Pena, a 37 anni, rinunciò alla tessera di quel Partito liberale radicale autentico (Plra) di cui è oggi membro il candidato oppositore sconfitto, Alegre. (segue) (Abu)