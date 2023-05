Primo maggio: Sbarra, lavoro mortifica quando è precarietà e sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il lavoro lo sancisce la nostra Costituzione che festeggia i suoi meravigliosi 75 anni e che chiama la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per dare piena dignità della persona” nel lavoro “perché, come ha detto Papa Francesco, ‘nessuno deve sentirsi escluso dal lavoro dignitoso’”. Lo ha detto Luigi Sbarra, segretario della Cisl, intervenendo dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati, a Potenza, in occasione del Primo maggio. “E’ lungo il cammino che ci separa da questa meta perché dobbiamo purtroppo riconoscere che spesso il lavoro si scontra con le grandi disuguaglianze”, ha aggiunto ricordando “il lavoro che mortifica quando si traduce in precarietà e diventa sfruttamento dei già deboli”. Così come il lavoro che “fa rimanere povere le persone”, ha poi chiosato. (Rin)