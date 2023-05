Primo maggio: Carfagna (Azione), lavoro deve essere dignità, sicurezza e parità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Primo maggio "ci ricorda che il lavoro è un diritto, ma anche che molti il lavoro non ce l’hanno o svolgono lavori sottopagati, precari, non sicuri. Lavoro deve essere sinonimo di dignità, di libertà, di sicurezza, di legalità, di parità". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Oggi festeggia chi ha un lavoro ‘buono’, stabile, ben retribuito, ma se vogliamo che il primo maggio sia la festa di tutti i lavoratori bisogna dare risposte concrete agli altri: avanti quindi con il salario minimo, con la detassazione dei salari a partire dai giovani, con misure per ridurre le disuguaglianze che ancora oggi discriminano le donne rispetto agli uomini, chi vive al Sud rispetto a chi vive al Nord, le nuove generazioni rispetto a quelle dei loro padri. Il lavoro è una priorità, perché motore di crescita e coesione sociale. Facciamone una battaglia comune", conclude la presidente di Azione. (Rin)