Primo maggio: Coldiretti, in 400 mila scelgono gli agriturismi

- Salgono a 400 mila gli italiani che hanno scelto l'agriturismo per il lungo weekend del Primo maggio per trascorrere come tradizione una giornata lontano dalle città, nel verde, senza rinunciare alla comodità e alla protezione dal maltempo garantita dall'ospitalità delle aziende di campagna. E' quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna amica e Terranostra nel sottolineare che la campagna si classifica tra le mete più gettonate del lungo weekend della Festa del Lavoro che sei italiani su dieci (61 per cento) hanno scelto di passare fuori casa con gite in giornata ma anche facendo una breve vacanza. Molto gettonati gli agriturismi per la capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici che è – continua Coldiretti – la qualità più apprezzata dagli ospiti delle aziende agricole per un appuntamento che è stato condizionato dal tempo incerto. (segue) (Rin)