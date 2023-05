Primo maggio: Coldiretti, in 400 mila scelgono gli agriturismi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte delle oltre 25 mila aziende agrituristiche presenti in Italia – sottolinea e la Coldiretti – si sono attrezzate con l'offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per roulotte e camper. Il tutto per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all'acquisto dei prodotti aziendali di Campagna amica."I ponti di primavera confermano che l'agriturismo ha assunto un ruolo centrale per la vacanza made in Italy perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità nelle campagne italiane" sottolinea Diego Scaramuzza presidente di Campagna amica Terranostra nel precisare che "in quasi due comuni italiani su tre sono presenti strutture agrituristiche con una spinta importante al fenomeno delle vacanze di prossimità". (Rin)