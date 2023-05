Decreto lavoro: Cattaneo (FI), festeggiamo Primo maggio con più risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "ha deciso di festeggiare il primo maggio mettendo risorse importanti sul lavoro. I fondamentali economici vanno bene, c'è una crescita del Pil superiore alle attese e, dunque, abbiamo un 'tesoretto' di circa 4 miliardi che il governo ha scelto di dedicare integralmente al lavoro, rafforzando il taglio del cuneo fiscale già avviato in manovra a beneficio, in particolare, dei redditi più bassi. A fine anno questi lavoratori potranno contare sull'equivalente di una mensilità in più, non mi sembra poco. È paradossale che la sinistra ci critichi per questo". Lo ha affermato a Omnibus su "La7" il deputato, vice coordinatore nazionale e responsabile organizzazione territoriale di Forza Italia Alessandro Cattaneo, che poi ha osservato: "Allo stesso tempo si inizia a mettere mano a quel decreto dignità che al lavoro non ha dato alcuna dignità ma ha determinato un peggioramento del precariato e del lavoro nero, irrigidendo il sistema anche per quei settori che hanno bisogno di flessibilità per la natura stessa della loro attività. Infine ci stiamo occupando di reddito di cittadinanza, perché come abbiamo detto chiaramente già in campagna elettorale questo sussidio non può sostituire il reddito da lavoro", ha concluso. (Rin)