- "Se i contenuti sono quelli preannunciati non solo contrasteremo il decreto Lavoro in Parlamento ma anche in tutte le mobilitazioni: saremo a fianco delle mobilitazioni sindacali". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo ad "Agorà" su Rai3. (Rin)