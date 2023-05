Primo maggio: Silvestri (M5s), governo oltraggia i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il Primo maggio, la festa delle lavoratrici e dei lavoratori. E la testa va a tutte le conquiste storiche che sono state raggiunte, ai diritti. Ma nel contempo come possiamo far passare sotto silenzio l'oltraggio che il governo Meloni ha deciso di fare a noi tutti proprio in questa giornata così importante". E' quanto scrive in un messaggio pubblicato su Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco Silvestri, che aggiunge: " Mentre le piazze gremite di tutta Italia ricordano il valore del lavoro e gli sforzi fatti per arrivare fino a qui, Giorgia Meloni vara un decreto che colpisce con un colpo di penna il reddito di cittadinanza, che ha sottratto milioni di persone dalle grinfie della povertà, e vara provvedimenti che aumenteranno a dismisura il male della precarietà". Oggi "festeggiamo il primo maggio perché un governo così piccolo e senza umanità non può cancellare secoli di battaglie e di conquiste, ma resta l'amarezza per questo oltraggio e il bisogno di contrapporsi con tutte le nostre forze a chi guarda al mondo del lavoro come a un esercito di schiavi da sottopagare, umiliare e privare della dignità. La nostra idea di società e orgogliosamente diversa dalla loro, e non smetteremo mai di sbattergliela in faccia", conclude il parlamentare.(Rin)