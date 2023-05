Usa-Azerbaigian: Blinken a colloquio con presidente Aliyev, focus su dialogo azero-armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto nella serata di domenica, la notte in Italia, una conversazione con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ribadendo "l'importanza" di portare avanti i colloqui di pace azero-armeni. Blinken, si legge in una nota, ha trasmesso la convinzione che la pace sia "possibile", ma anche la "profonda preoccupazione" per la decisione dell'Azerbaigian di stabilire un blocco nel Corridoio di Lachin, una scelta che "mettono a rischio gli sforzi per creare fiducia nel processo di pace". Washington, chiude la nota, sottolinea l'importanza di"riaprire il corridoio al traffico commerciale e privato, "il prima possibile". (Was)