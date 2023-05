Decreto lavoro: Frassinetti (Fd'I), nostro obiettivo facilitare ingresso giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel giorno della festa del lavoro, voglio ricordare che uno dei nostri obiettivi prioritari, come ministero dell'Istruzione e del merito, è quello di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro". Lo ha affermato Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al merito ed esponente di Fratelli d'Italia, secondo cui "sono ancora troppe le imprese che incontrano difficoltà ad assumere, in quanto richiedono specializzazioni in settori particolari quali, ad esempio: sviluppatori di software, tecnici programmatori, esperti di cyber bullismo. Per fare questo è necessario formare personale sempre più qualificato per i progetti delle imprese nei percorsi degli Istituti tecnici, professionali, oltre che negli Its, istituti post diploma, per poter assicurare sbocchi lavorativi interessanti", conclude. (Rin)