Paraguay: Pena nuovo presidente, congratulazioni dei Paesi latinoamericani

- Numerosi capi di Stato e di governo americani si sono congratulati con Santiago Pena per la vittoria alle elezioni presidenziali del Paraguay, tenutesi domenica 30 aprile. Tra i primi a salutare la vittoria dell'esponente del Partido colorado (Pc), il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, che lo ha chiamato per telefono. "Saludo affettuosamente tutto nostro fraterno popolo e gli auguro un grande futuro", ha scritto Fernndez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Auguri di buona fortuna per il suo mandato" arrivano anche dal presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e dal presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou: si tratta dei quattro Paesi che compongono il Mercato comune del sud (Mercosur). "Continuiamo a lavorare assieme per stringere le relazioni tri i nostri Paesi e tutta l'America Latina", ha detto il presidente del Cile, Gabriel Boric. Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, si è anche congratulato con il popolo paraguaiano "per la giornata civica esemplare, come dovrebbe essere nello spirito delle democrazie latinoamericane". Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha sottolineato la vittoria di elezioni "che riaffermano la forza e la maturità democratica latinoamericana". Congratulazioni - tra gli altri - arrivano anche dal ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, e dal governo del Perù. (segue) (Abu)