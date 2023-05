Tunisia: tifosi assaltano magazzino dello stadio e usano motosega contro forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno della Tunisia ha avviato un’indagine sui gravi disordini avvenuti allo stadio Hammadi Agrebi di Rades, situato circa 10 chilometri a sud-est del centro di Tunisi, sabato 29 aprile. Durante il primo tempo della partita di calcio tra l’Espérance Sportive di Tunisi e la squadra algerina Jeunesse Sportive de Kabylie, un gruppo di tifosi ha preso d’assalto i magazzini dell’impianto sportivo trafugandone le attrezzature, tra cui una motosega brandita come arma durante gli scontri con ultras avversari e forze dell’ordine. I filmati delle violenze sono diventati virali sia in Tunisia che in Algeria, spingendo molti a interrogarsi sulle gravi falle di sicurezza durante la manifestazione sportiva. Poco dopo, il ministro dell’Interno, Kamal el Feki, ha svolto una “visita ispettiva” allo stadio annunciando l’apertura di un’indagine “per appurare le circostanze di quanto accaduto e identificare i responsabili”. L ’esponente del governo tunisino, già prefetto di Tunisi, ha promesso che “la legge sarà applicata contro ogni trasgressore nel pieno rispetto dei principi dei diritti umani”. (Tut)