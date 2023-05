Primo maggio: Zangrillo, lavoro pubblico e formazione valori che arricchiscono tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della festività del Primo maggio il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha rivolto attraverso i social un video messaggio ai 3,2 milioni di lavoratori pubblici. Parole di augurio, ma anche un invito "a investire innanzitutto su sé stessi – attraverso la formazione – per migliorare, accrescere e acquisire nuove conoscenze e rispondere in maniera sempre più efficiente ai bisogni di cittadini e imprese. Una rinnovata attenzione al capitale umano, dopo la direttiva sulla formazione firmata dallo stesso ministro nelle scorse settimane e inviata a tutte le amministrazioni, e il lancio di Syllabus, la nuova piattaforma per la formazione digitale a disposizione dei dipendenti di tutte le amministrazioni". Nel richiamare il senso di responsabilità del lavoro pubblico e il contributo che ciascun dipendente mette al servizio del Paese, il ministro ha esortato “l’organizzazione pubblica”, dipendenti e amministrazioni, ad iscriversi alla piattaforma Syllabus e a prendere parte attivamente al nuovo percorso di cambiamento e di attenzione verso le persone su cui sta puntando. "Con i migliori auguri di buon lavoro, in un giorno che richiama i nostri principi Costituzionali" il ministro Zangrillo ha salutato le persone della Pubblica amministrazione ricordando che “lavoro pubblico e formazione sono valori che arricchiscono tutti: i lavoratori, le amministrazioni, l’Italia. Spero che questa opportunità di crescita rappresenti una ulteriore occasione per farVi sentire in modo chiaro quanto il Vostro contributo sia essenziale”. (Rin)