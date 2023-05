Primo maggio: Martella (Pd), lottare contro ingiustizie e sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa del Primo maggio "non è un rito ma una data che si rinnova collettivamente e che indica la necessità di lottare contro ingiustizie e sfruttamento. Per noi contano le persone, quelle che il lavoro lo hanno ma è precario o sottopagato, quelle che il lavoro non ce l'hanno o lo stanno perdendo, quelle che purtroppo nello svolgere la propria mansione hanno subito un infortunio o hanno perso la vita". Lo scrive su Facebook il segretario veneto del Partito democratico, Andrea Martella. "Lottare per un lavoro dignitoso e giustamente retribuito, per contrastare le diseguaglianze ad ogni livello e per una formazione in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro anche in considerazione dei cambiamenti epocali che stiamo vivendo, sono le nostre tracce per ribadire in questa giornata il nostro impegno. Buon Primo maggio", conclude. (Rin)