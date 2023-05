Polonia-Russia: Varsavia condanna parole su ammissibilità omicidio ambasciatore polacco a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri polacco ha condannato le parole dell’ex difensore dei diritti dei minori russo, Pavel Astakhov, per cui l'uccisione dell’ambasciatore polacco a Mosca, Krzysztof Krajewski, sarebbe ammissibile. Astakhov ha dichiarato alla Tv di Stato russa che uccidere ambasciatori può essere considerato “entro la cornice del diritto internazionale”, facendo specifico riferimento a Krajewski. Astakhov ha ricordato che l’ambasciatore russo a Varsavia, Sergej Andreev, è stato coperto di vernice rossa durante una protesta lo scorso anno. Dopo di che si è chiesto perché Krajewski non è ancora stato “trovato a galleggiare nel fiume Moscova”. “Il ministero degli Esteri della Polonia condanna la dichiarazione di Pavel Astakhov per cui l’omicidio dell’ambasciatore polacco è ammissibile. Richiamiamo la Russia a garantire la sicurezza di tutti i diplomatici in linea con la convenzione di Vienna”, si legge nel comunicato del dicastero degli Esteri di Varsavia. (Vap)