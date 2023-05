Business news: Colombia, Fmi raccomanda prudenza sulle riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha raccomandato "prudenza" alla Colombia nell'attuazione delle riforme strutturali. La Colombia, si legge in un comunicato diffuso al termine della revisione della performance del Paese per accedere alla Linea di credito flessibile (Fcl) di 9,8 miliardi di dollari, ha fondamentali economici molto forti, ma i rischi esterni rimangono elevati. “Le condizioni finanziarie globali potrebbero diventare più difficili, con effetti negativi sui prezzi delle materie prime e sulla crescita. Un'escalation della guerra della Russia in Ucraina potrebbe interrompere il commercio e i flussi finanziari. Il contagio delle turbolenze del settore bancario internazionale potrebbe avere un impatto negativo sulla stabilità economica e finanziaria”, recita il comunicato. A livello nazionale, l’Fmi raccomanda prudenza sulle riforme. “Mentre gli obiettivi del programma di riforme strutturali per migliorare l'uguaglianza, promuovere la diversificazione economica e rafforzare la governance sono encomiabili, un'attuazione attenta e prudente sarà essenziale per preservare la stabilità fiscale e finanziaria”, si legge. (Res)