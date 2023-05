Business news: Colombia-Ue, Borrell, modernizzare l’accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre modernizzare l’accordo commerciale tra Unione europea e Colombia. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri colombiano, Alvaro Leyva. “Dobbiamo modernizzare l’accordo commerciale. Nel 2013 i prodotti energetici erano i tre quarti elle esportazioni verso l’Europa, oggi i prodotti energetici sono un terzo, e quelli alimentai sono saliti al 25 per cento”, ha detto Borrell, ricordando che “l’Ue è il terzo socio commerciale della Colombia ma il primo investitore straniero”. (Res)