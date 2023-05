Paraguay: presidenziali, Pena (Partido colorado) festeggia la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago Pena, candidato del conservatore Partido colorado (Pc) ha festeggiato la vittoria alle elezioni presidenziali tenute domenica in Paraguay. "Voglio ringraziare le migliaia di persone che ci hanno consegnato i loro sogni per fare si che da domani potremo stare meglio. E staremo meglio", ha detto Pena, economista di 44 anni, nel pieno di una festa tenuta al quartier generale del Pc. Una celebrazione tenuta quando ancora lo scrutinio non è ancora terminato. Con il 91 per cento delle schede scrutinate, Pena ha ottenuto il 43,07 per cento delle preferenze (1.194.553 voti), contro il 27,49 per cento di Efrain Alegre (762.579), candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. "Non è un trionfo personale, ma di un popolo che con il suo voto ha scelto la strada della pace sociale e della riconciliazione", ha detto Pena parlando della necessità che tutti i paraguayani, possano lottare "la diseguaglianza e la corruzione". L'obiettivo "comune" è quello di far risalire il Paese "dopo anni di difficoltà economiche, con alti indici di disoccupazione e con preoccupanti livelli di povertà estrema". Santiago Pena Palacios, già membro del direttivo della Banca centrale e ministro delle Finanze, è accompagnato dall'imprenditore Hercules Pedro Lorenzo Alliana Rodriguez, in qualità di vice. La vittoria, ormai quasi certa di Pena, cancella quindi le ipotesi di un cambio di corso politico nel piccolo Paese sudamericano. (Abu)