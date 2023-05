Paraguay: presidenziali, vittoria con ampio margine del candidato del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santiago Pena, il candidato del partito di governo uscente, si è aggiudicato la vittoria alle elezioni presidenziali di domenica, battendo con un ampio margine l'esponente della coalizione oppositrice, Efrain Alegre. Economista, 44 anni, Pena ha ottenuto il 42,74 per cento dei voti (più di 1,29 milioni) contro il 27,49 per cento di Alegre, che chiude la terza e peggiore corsa alla presidenza con poco meno di 830 mila voti. Il piccolo Paese sudamericano continuerà per i prossimi cinque anni ad essere governato dal Partido Colorado, la forza politica che ne regge le sorti da circa 70 anni, eccezion fatta per la parentesi di centrosinistra del vescovo Fernando Lugo, tra il 2008 e il 2012. Al terzo posto, la sorpresa della tornata elettorale, si colloca Payo Cubas, il candidato della Crociata nazionale, il leader ultraconservatore Paraguayo Cubas, con il 22,92 per cento dei consensi. Alegre, che ha attribuito la sconfitta proprio alla divisione del bacino di voti oppositori con il terzo qualificato, aveva detto che in caso di vittoria non avrebbe escluso si aprire i rapporti diplomatici con la Cina, togliendo a Taiwan l'ultimo alleate nell'intera America del Sud. Il presidente eletto ha dal canto suo confermato l'intenzione di riallacciare i rapporti con il Venezuela, pur non riconoscendo "i principi e i valori" del suo governo. (segue) (Abu)