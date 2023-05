Paraguay: presidenziali, vittoria con ampio margine del candidato del partito di governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare le migliaia di persone che ci hanno consegnato i loro sogni per fare si che da domani potremo stare meglio. E staremo meglio", ha detto Pena nel pieno di una festa tenuta al quartier generale del Pc, molto prima che si chiudesse lo scrutinio. "Non è un trionfo personale, ma di un popolo che con il suo voto ha scelto la strada della pace sociale e della riconciliazione", ha detto Pena parlando della necessità che tutti i paraguayani, possano lottare "la diseguaglianza e la corruzione". L'obiettivo "comune" è quello di far risalire il Paese "dopo anni di difficoltà economiche, con alti indici di disoccupazione e con preoccupanti livelli di povertà estrema". Santiago Pena Palacios, già membro del direttivo della Banca centrale e ministro delle Finanze, è accompagnato dall'imprenditore Hercules Pedro Lorenzo Alliana Rodriguez, in qualità di vice. Il risultato delle urne conferma inoltre, contro molti pronostici, la tenuta del Pc, giunto all'appuntamento elettorale diviso tra i sostenitori del presidente uscente, Marito Abdo Benitez, e quelli del potente ex presidente Horacio Cartes (tra cui lo stesso Pena), considerato dal dipartimento di Stato Usa una "persona significativamente corrotta". (segue) (Abu)