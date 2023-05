Paraguay: presidenziali, vittoria con ampio margine del candidato del partito di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pc, conosciuto anche come Alleanza nazionale repubblicana (Anr), stravince anche in Parlamento: al netto dei calcoli degli scarti, ancora in corso, il Pc ha ottenuto 47 seggi su 80 alla Camera (quattro in più della passata legislatura), e 23 su 45 al Senato (+6). In caduta libera il Frente Guasù, la forza politica di Lugo, attorno a cui è stata costruita la coalizione oppositrice di Alegre: un solo senatore contro gli otto della legislatura uscente. Le dimensioni della vittoria "colorada" si riflettono anche nelle elezioni delle 17 province in cui si divide il Paese: ben 15 saranno guidate dal partito di governo. L'altra grande sorpresa della tornata elettorale è come detto rappresentata dall'affermazione di Paraguayo "Payo" Cubas, candidato antisistema, protagonista di gesti teatrali come il lancio di un bicchiere d'acqua a un senatore della maggioranza, che gli costò - unica volta nella storia parlamentare paraguaiana - l'espulsione. Al Senato entra la moglie di Cubas, Yolanda Paredes, e Rafael Esquivel detto "Mbururu", oggi in regime di carcerazione preventiva per presunto assalto a una casa privata, uno degli otto reati a lui imputati. Tra questi, anche l'abuso sessuale nei confronti di una minorenne. (Abu)