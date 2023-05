Difesa: nave militare Francesco Morosini da oggi al 6 maggio a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave italiana Francesco Morosini, pattugliatore d'altura della classe Thaon di Revel, è giunta oggi nella base navale Changi, sulla costa orientale di Singapore. L'imbarcazione, impegnata in manovre in Indopacifico ed Estremo Oriente, parteciperà fino al 6 maggio all’International Maritime Defence Exhibition-Asia (Imdex), rassegna internazionale nel settore della difesa, in particolare quella navale. Il significato e l'importanza della presenza della nave Morosini in questo quadrante, sono stati illustrati dall'ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Vattani. “La rilevanza geopolitica ed economica dell’Indo-Pacifico porta oggi l’Italia con lungimiranza ad accrescere la propria presenza nell’area. Da tempo l’Italia - che dal 2020 è partner di sviluppo dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) - realizza attività in vari settori coincidenti con i sette pilastri della strategia Ue per la cooperazione nell’IndoPacifico”, ha detto l'ambasciatore presentando gli eventi organizzati dall’Ambasciata a margine di questo appuntamento, che darà il via alla rassegna Italian Festival in Singapore 2023. (segue) (Res)