Ucraina: le forze russe hanno bombardato nella notte lo snodo ferroviario di Pavlograd

- Le forze russe hanno bombardato questa notte lo snodo ferroviario di Pavlograd, situato a circa 60 chilometri a est di Dnipro, in Ucraina. I video pubblicati sulle reti sociali mostrano enormi colonne di fumo che si sono levate dalla zona dell’attacco, mentre si verificavano forti esplosioni secondarie, segno che sono stati colpiti depositi o trasporti di munizioni. Secondo fonti russe, per la precisione a Pavlograd sarebbero stati colpiti anche un deposito di munizioni per l'artiglieria e di missili Rs30, destinati al fronte del Donbass, e un deposito di carburante. Mosca reputa infatti che lo snodo ferroviario in questione sia utilizzato per rifornire le truppe ucraine in diversi settori del fronte orientale. Il presidente del consiglio regionale di Dnipro, Mykola Lukashuk, ha comunicato che i russi hanno colpito la zona due volte durante la notte e tra gli edifici danneggiati o distrutti si contano un’area industriale, 19 palazzi residenziali e 25 abitazioni private. Vladimir Rogov, rappresentante dell’amministrazione russa della regione di Zaporizhzhia, ha riferito che sono stati presi di mira “l’infrastruttura ferroviaria e magazzini di munizioni e carburanti” che le truppe ucraine “hanno accumulato per la controffensiva”. (Kiu)