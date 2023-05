Algeria: annunciata gara d’appalto l’acquisto di sei aerei anti-incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria lancerà una gara d'appalto per l'acquisto di sei velivoli specializzati nello spegnimento degli incendi. Lo ha annunciato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune durante una riunione del Consiglio dei ministri. Il capo dello Stato ha anche chiesto al governo di sfruttare le ultime tecnologie prodotte localmente per proteggere le aree forestali durante la stagione estiva. Allo stesso tempo, Tebboune ha ordinato il lancio di un’altra gara d'appalto a favore delle start-up per l'ammodernamento delle apparecchiature di monitoraggio della copertura forestale, in particolare mediante l'utilizzo di droni. L’obiettivo è contrastare efficacemente gli incendi boschivi tramite un efficiente sistema di vigilanza, in grado di dare allerte precise e tempestive per poter controllare rapidamente le fiamme. Infine, Tebboune ha insistito sulla necessità di lavorare in stretta collaborazione con il personale dell'Esercito nazionale popolare per facilitare queste operazioni vitali e controllare questo fenomeno che rappresenta una grave minaccia per le foreste algerine. Nel solo mese di agosto del 2022 in Algeria sono scoppiati 106 incendi che hanno distrutto più di 2.500 ettari di bosco. Nell’interno 2021 un totale di 90 persone sono morte, tra cui 33 militari, durante gli incendi boschivi che hanno distrutto decine di migliaia di ettari di foreste in 26 dei 58 dipartimenti algerini. (Ala)