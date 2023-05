Decreto lavoro: Cavallaro (Cisal), misure nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incontro ci ha soddisfatti. Facciamo un plauso al governo che alla vigilia della festa dei lavoratori ha messo in campo, dopo il confronto con i sindacati, misure importanti per il mondo del lavoro ed i lavoratori che vanno nella direzione da noi auspicata come quelli che riguardano reddito di inclusione e la riproposizione dei fringe benefits". Lo ha affermato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, in merito al confronto con il governo a palazzo Chigi sul decreto lavoro. "La misura sul taglio del cuneo contributivo, in particolare, è coraggiosa e senza precedenti e da un aiuto importante ai redditi da lavoro dipendente medio-bassi”, conclude. (Rin)