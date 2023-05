Business news: Guatemala-Taiwan, Giammattei in visita ad impresa di auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Guatemala, Alejandro Giammattei, in missione a Taiwan si è recato in visita all'impresa automobilistica RAC Electric Vehicles Inc. Una "impresa che offre opportunità ecologiche per la mobilità. In Guatemala apriamo le porte a queste industrie e le invitiamo ad accompagnarci nell'impegno per la trasformazione economica", ha scritto Giammattei in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Non è l'unico appuntamento non istituzionale che il presidente guatemalteco ha inserito nella sua missione. Mercoledì aveva parlato, con "orgoglio", della visita effettuata presso un ristorante tenuto da tre suoi connazionali. In precedenza aveva dato conto del fatto che il caffè guatemalteco avrebbe "deliziato milioni di persone nel treno di alta velocità di Taiwan. Ogni chicco tostato alla perfezione e trasformato in una tazza di caffè, è sinonimo di lavoro e sviluppo per la nostra gente", scriveva. (Res)