Business news: Venezuela, Osservatorio finanza, in primo trimestre attività economica in calo del 13,3 per cento su anno

- Nel primo trimestre del 2023 l'attività economica in Venezuela è calata dell'8,3 per cento su anno. Lo riferisce l'Osservatorio venezuelane delle finanze (Ovf), accreditato gruppo indipendente di studi economici, descrivendo una dinamica di rallentamento in atto da secondo trimestre del 2022: nel periodo gennaio-marza 2022, fa presente l'organismo nato per rispondere alla mancata continuità nella produzione di dati statitici da parte della Banca centrale, l'attività era cresciuta del 18,6 per cento. Il secondo semestre la crescita è stata del 15,8 per cento, mentre nel periodo successivo si era arrivati all'11,5 per cento per chiudere l'anno al 9,15 per cento. Dati che contrastano con l'uscita dalla crisi di cui parla da mesi il governo del presidente, Nicolas Maduro. Per l'Ovf, è vero "che l'economia è cresciuta del 13,3 per cento nel 2022, ma rispondendo sostanzialmente alla ripresa della produzione petrolifera, che partiva da livelli molto bassi". Da giugno 2022, prosegue Ovf, si è poi "iniziato a registrare un rallentamento nell'impulso dell'economia, soprattutto nelle attività di commercio". (Res)