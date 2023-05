Lavoro: Meloni, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incentivi che prevediamo non sono genericamente all'assunzione, ma all'assunzione a tempo indeterminato". Lo ha detto, secondo quanto si apprende a incontro ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo al segretario della Cgil Maurizio Landini che osservava che le imprese che devono assumere lo fanno anche senza incentivi. "C'è una situazione - ha proseguito Meloni - di grande vulnerabilità delle imprese, ma in alcuni ambiti c'è ancora una visione che divide il mondo tra privilegiati e sfruttati e che non considera che anche le imprese possono trovarsi in balia degli eventi. Quello che possiamo fare per rispondere a questo è dare incentivi per assumere a tempo indeterminato ed è quello che stiamo facendo". (Rin)