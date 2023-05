Lavoro: Meloni, incentivi fino al 60 per cento retribuzione per assunzioni “neet”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha voluto dare anche un altro segnale, per i giovani, attraverso un incentivo che vale fino al 60 per cento della retribuzione riconosciuto al datore di lavoro che assume giovani che non sono occupati e non sono in un percorso di formazione, i cosiddetti "neet". Lo ha detto, secondo quanto si apprende a incontro ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al segretario della Cgil Maurizio Landini. (Rin)