Paraguay: presidenziali, in vantaggio candidato del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 206 seggi scrutinati (poco più del 2,5 per cento del totale), Santiago Pena, candidato del governativo Partido colorado (Pc), è in testa nelle presidenziali del Paraguay. L'ex ministro dell'Economia gode al momento del 43,96 per cento dei voti, contro il 30,68 per cento di Efrain Alegre, candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. Al terzo posto, la Cruzada Nacional, con il candidato ultra conservatore, Payo Cubas, fermo al 18,93 per cento. Quelle che si sono tenute oggi sono le ottave elezioni generali del Paraguay dalla fine della dittatura di Alfredo Stroessner, nel 1989. I quasi 4,8 milioni di aventi diritto al voto erano chiamati ad eleggere il presidente, il vicepresidente e a rinnovare l'intero Parlamento: 45 senatori (più i 30 supplenti) e 80 deputati (con 80 supplenti). Il voto serve infine a nominare i governatori delle 17 province in cui è diviso il Paese, e le relative giunte provinciali. Il presidente - come accade in Messico, Venezuela, Panama e Honduras - viene eletto per maggioranza semplice, senza ricorrere al ballottaggio. Il nuovo capo dello Stato, che prenderà il posto di Mario Abdo Benitez, assumerà l'incarico il 15 agosto del 2023, mantenendolo fino ad agosto del 2028, mentre i parlamentari inizieranno la legislatura il 1 luglio. (Abu)