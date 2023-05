Paraguay: scrutinio presidenziali al 14 per cento, avanti il candidato del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre il 14 per cento dei seggi scrutinati, Santiago Pena, candidato del governativo Partido colorado (Pc), è in testa nelle presidenziali del Paraguay. L'ex ministro dell'Economia gode al momento del 45,98 per cento dei voti, contro il 29,05 per cento di Efrain Alegre, candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. Al terzo posto, la Cruzada Nacional, con il candidato ultra conservatore, Payo Cubas, fermo al 18,38 per cento. Le operazioni di voto hanno sofferto diversi ritardi, complice anche la densità dei votanti registrata ai seggi: al buon livello di affluenza si aggiunge l'incidente registrato a settembre scorso, quando sono andate a fuoco circa 8000 macchine per il voto, costringendo le autorità elettorale ad aumentare il numero di votanti per ogni seggio. Al momento della chiusura delle urne (le 16 ore locali, le 22 in Italia), c'erano ancora lunghe code, stando a quanto riferiscono i media locali. Il Pc ha governato il Paese per gran parte degli ultimi settanta anni, eccezion fatta per la presidenza di Fernando Lugo (2008-2012), vescovo di sinistra oggi candidato al senato. (segue) (Abu)