Paraguay: presidenziali, Pena (Partido colorado) avanti di 17 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 55,16 per cento delle schede scrutinate, Santiago Pena, candidato del governativo Partido colorado (Pc), è in testa nelle presidenziali del Paraguay. L'ex ministro dell'Economia gode al momento del 44,87 per cento dei voti, contro il 27,89 per cento di Efrain Alegre, candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. Il Pc ha governato il Paese per gran parte degli ultimi settanta anni, eccezion fatta per la presidenza di Fernando Lugo (2008-2012), vescovo di sinistra oggi candidato al Senato. (Abu)