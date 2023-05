Paraguay: presidenziali, Pena al 43,8 per cento, Alegre al 27,6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 75,78 per cento delle schede scrutinate, Santiago Pena, candidato del governativo Partido colorado (Pc), è in testa nelle presidenziali del Paraguay. L'ex ministro dell'Economia gode al momento del 43,87 per cento dei voti, contro il 27,70 per cento di Efrain Alegre, candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. La Alianza nacional republicana, l'altro nome con cui è conosciuto il Pc, otterrebbe anche la maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato (con almeno 25 seggi su 45 totali). La partecipazione al voto è stata del 59,75 per cento degli aventi diritto. Il Pc ha governato il Paese per gran parte degli ultimi settanta anni, eccezion fatta per la presidenza di Fernando Lugo (2008-2012), vescovo di sinistra oggi candidato al Senato. Santiago Pena Palacios, già membro del direttivo della Banca centrale e ministro delle Finanze, è accompagnato dall'imprenditore Hercules Pedro Lorenzo Alliana Rodriguez, in qualità di vice. (Abu)