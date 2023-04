Business news: Argentina, ministero Esteri, settore minerario esporterà 19 miliardi di dollari nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha affermato che il settore minerario esporterà 19 miliardi di dollari nel 2030. Durante l'inaugurazione del padiglione argentino alla fiera mineraria cilena "Expomin 2023", Cafiero ha spiegato che "l'anno scorso, nel 2022, le esportazioni minerarie hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari" e che "le proiezioni che abbiamo per il settore sono molto positive", si legge in un comunicato. Nel 2022, le esportazioni minerarie hanno raggiunto il livello più alto dal 2012 e hanno rappresentato il 4 per cento delle esportazioni totali dell'Argentina. (Res)