Business news: Brasile, Minas Gerais lancia progetto per favorire sviluppo in regione di produzione litio

- Il governo dello stato basiliano di Minas Gerais ha lanciato il progetto internazionale Litio Valle Brasile, iniziativa dedicata a favorire lo sviluppo economico dei municipi della regione di produzione del litio. Secondo il governo di Minas - riferisce il quotidiano Valor Economico - la regione ha il potenziale per attrarre più di 1 miliardo di euro in investimenti e generare 2mila posti di lavoro diretti e indiretti. Il progetto sarà presentato agli investitori al Nasdaq, a New York, il prossimo 9 maggio, dal governatore, Romeu Zema, dal segretario per lo Sviluppo economico dello Stato, Fernando Passalio, e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia di promozione degli investimenti del governo dello Stato di Minas Gerais (Invest Minas), Joao Paulo Braga. (Res)