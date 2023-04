Business news: Uruguay, via libera alla riforma della previdenza, in pensione a 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell'Uruguay ha approvato in seconda lettura la riforma del sistema previdenziale che contempla, tra le altre cose, l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni. Il testo, che verrà ora promulgato in legge dal presidente Luis Lacalle Pou, è passato con il voto favorevole di 17 dei 28 senatori presenti in aula. Si tratta di un progetto chiave dell'agenda di riforme del governo conservatore, frutto del lavoro di una Commissione di esperti del sistema in previdenza sociale. La legge, "necessaria" e "solidale" per il governo, è duramente contestata dalle opposizioni di sinistra che, in settimana, hanno organizzato diverse manifestazioni di protesta, insoddisfatte anche delle modifiche adottate nel primo passaggio parlamentare. (Res)