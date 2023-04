© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo convoglio di autobus carico di cittadini statunitensi ha raggiunto oggi la città di Port Sudan. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. Si tratta del secondo convoglio organizzato dal governo federale Usa per evacuare i civili statunitensi dal Sudan, alla luce della crisi in corso nel Paese. (Was)