Business news: Argentina, ministro Economia convocherà imprenditori per accordo sui prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha dichiarato in un incontro con dirigenti sindacali e movimenti sociali che convocherà gli imprenditori per un accordo sui prezzi. "Penso che sia fondamentale far sedere con voi gli imprenditori per stabilire il percorso dei prossimi 90 giorni, in modo che non ci siano giustificazioni in questa trappola che alcune persone hanno cercato di generare sulla base di voci e che hanno generato incertezza", ha detto Massa, riferendosi alle voci circolate nelle ultime settimane su una possibile svalutazione, che hanno finito per generare un forte rialzo del dollaro parallelo, che ha portato a forti aumenti dei prezzi. (Res)