Business news: Brasile, la cinese Great Wall Motors avvia la produzione di Pickup ibrida a etanolo

- La compagnia automobilistica cinese Great wall motors (Gwm) ha annunciato che il primo veicolo prodotto in Brasile presso lo stabilimento di Iracemapolis (stato di San Paolo) sarà una Pickup ibrida alimentata a etanolo. La produzione sarà avviata il primo maggio 2024. L'annuncio è stato fatto oggi presso la fabbrica alla presenza del vicepresidente e ministro dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi, Geraldo Alckmin. In occasione dell'insediamento ufficiale presso lo stabilimento acquistato in precedenza dalla Mercedes-Benz, a gennaio del 2022, la Gwm aveva annunciato investimenti per circa 4 miliardi di real (660 milioni di euro) per avviare da zero l'intera catena di produzione di veicoli. (Res)