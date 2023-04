Paraguay: presidenziali, il partito di governo rivendica la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Partido colorado (Pc) hanno dichiarato la vittoria del candidato alla presidenza, Santiago Pena. La differenza tra Pena e il candidato della coalizione oppositrice Concertacion, Efrain Alegre, "è irreversibile", ha detto in conferenza stampa Wildo Almiron, uno dei responsabili del Pc. Con oltre il 16 per cento delle schede scrutinate, Pena gode del 46,12 per cento dei consensi, contro il 28,71 per cento di Alegre. "Sarebbe irresponsabile per gl avversari non riconoscere la vittoria", ha detto Almiron, parlando di uno scarto in termini voti assoluti, circa 50mila, non "recuperabile". Al terzo posto, la Cruzada Nacional, con il candidato ultra conservatore, Payo Cubas, arrivato al 18,72 per cento. La Alianza nacional republicana, l'altro nome con cui è conosciuto il Pc, è avanti anche nello scrutinio per le due Camere. Il Pc ha governato il Paese per gran parte degli ultimi settanta anni, eccezion fatta per la presidenza di Fernando Lugo (2008-2012), vescovo di sinistra oggi candidato al Senato. (Abu)