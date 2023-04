Business news: Brasile, parlamento approva aumento del 9 per cento salari dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Brasile ha approvato un aumento del 9 per cento dei salari per tutti i dipendenti pubblici federali. Oltre ai salari, sarà inoltre offerto un aumento dei buoni pasto che passeranno da 458 a 658 real al mese (da 82 a 118 euro al mese). L'impatto stimato per le casse dello stato sarà di 11,6 miliardi di real (2,1 miliardi di real), l'esatto l'importo già destinato a questo fine nel bilancio di previsione 2023. Secondo i dati del ministero della Pianificazione, sono circa 560mila i dipendenti pubblici che saranno beneficiati dagli aumenti. (Res)